شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدراسات الدبلوماسية يُنظم فعاليات مشتركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية فعاليات مشتركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من ١٣ سبتمبر حتى ٧ أكتوبر ٢٠٢٠، تفعيلاً لمذكرة التفاهم السارية مع كلية الشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية، وذلك في إطار تضافر الجهود بين وزارة الخارجية ومؤسسات التعليم العالي بهدف نشر الوعي بين الكوادر الشبابية المصرية في الجامعات المصرية والأجنبية حول طبيعة التحديات الإقليمية والدولية .

و شملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل بمقر المعهد للطلاب المصريين الدارسين بالجامعة الأمريكية والمقيدين في السنة الدراسية النهائية، وكذلك طلبة الدراسات العليا بالجامعة، بهدف تعريفهم بدور وزارة الخارجية وآليات وشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المصري، فضلاً عن تنظيم لقاءات تفاعلية مع نخبة من السفراء والخبراء في مجالات العلاقات الدولية والمراسم.