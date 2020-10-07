شكرا لقرائتكم خبر عن وزير أندونيسي: موز المجتمع الإندونيسي تلقوا دراستهم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أشرف سلطان، سفير مصر في إندونيسيا، اليوم، بالوزير المُنسق المعني بالشؤون السياسية والقانونية والأمنية Mahfud MD، حيث أعرب السفير المصري عن تطلع مصر للتعاون الجاد مع الجانب الإندونيسي لدفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.

من جانبه، أكد المسؤول الإندونيسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين كون مصر أول دولة تعترف باستقلال اندونيسيا، وتطلعه لتطوير مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، مُشيراً إلى تقدير بلاده للدور المتميز الذي يقوم به الأزهر الشريف في تعليم آلاف الطلبة الاندونيسيين العلوم الشرعية منذ سنوات طويلة، ومنوهًا في هذا الصدد إلى أن العديد من القيادات الدينية وغيرهم من رموز المجتمع الإندونيسي قد تلقوا دراستهم في مصر ولعبوا دوراً كبيراً في نشر مبادئ الإسلام السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، مؤكداً حرص اندونيسيا المُستمر على التنسيق والتشاور مع مصر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك.