شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الأربعاء، 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز الخانكة وبنها وطوخ وقها، بينما سجلت 7 مراكز ومدن أخرى صفر إصابة هي العبور وشبرا غرب وشرق وشبين القناطر وقليوب وكفر شكر. ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأربعاء عند 9425 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 736 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 630 حالة، وبنها 2512 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1195 حالة، وشبين القناطر 733 حالة، وطوخ 1046 وقليوب 684 حالة، ومدينة قها 52 حالة، وكفر شكر 471 حالة إصابة.