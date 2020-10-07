شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يشيد بإقبال المواطنين على تقنين أوضاع المبانى.. 1.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. المواطنون يثقون فى إجراءات الدولة ويواصلون تقديم الأوراق وإحباط محاولات استغلال الملف.. ورئيس الحكومة يكلف بسرعة الانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ فى اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مدبولى يشيد بإقبال المواطنين على تقنين أوضاع المباني.. 1.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. المواطنون يثقون فى إجراءات الدولة ويواصلون تقديم الأوراق وإحباط محاولات استغلال الملف.. ورئيس الحكومة يكلف بسرعة الانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة ـ فى اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مدبولى يشيد بإقبال المواطنين على تقنين أوضاع المباني.. 1.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. المواطنون يثقون فى إجراءات الدولة ويواصلون تقديم الأوراق وإحباط محاولات استغلال الملف.. ورئيس الحكومة يكلف بسرعة الانتهاء من اشتراطات البناء الجديدة ـ مراكز الأبحاث العالمية والعربية تفضح منصات «تنظيم الحمدين».. 3200 شاب عربى يفضحون أكاذيب الجزيرة.. مؤسسة دولية تجرى دراسة عن معالجة القناة للأخبار بشكل مشبوه وتؤكد: ليست مصدرا موثوقا للمعلومات.. ومعهد أبحاث الشرق الأوسط: معادية للعالم وتساند الإرهاب.. 6 مليارات جنيه زيادة فى المعاشات المصروفة عبر البريد ـ الجامعة العربية تمنح الرئيس السيسى درع العمل التنموى 2020.. الرئيس يستقبل أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط ويتسلم الدرع العربى.. ويؤكد: التكريم لكل المصريين لمساهمتهم فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية ـ الجامعة العربية تمنح الرئيس السيسى درع العمل التنموى 2020.. الرئيس يستقبل أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط ويتسلم الدرع العربى.. ويؤكد: التكريم لكل المصريين لمساهمتهم فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية Advertisements ـ «التعليم»: المدرسة للمناقشة والتقييم بالأبحاث.. تقسيط مصروفات المدارس الحكومية وإعفاء 40% من التلاميذ ـ اعتماده دوليا فى اختبارات «كوفيد 19».. معمل الفيروسات بوزارة الصحة يحصل على شهادة «أيزو» ـ اعتماده دوليا فى اختبارات «كوفيد 19».. معمل الفيروسات بوزارة الصحة يحصل على شهادة «أيزو» ـ منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: لبنان يحتاج 354.9 مليون دولار لتلبية احتياجاته العاجلة ـ علاج 91 ألف مريض إدمان خلال 9 شهور.. «التضامن»: آباء وأمهات تواصلوا مع الخط الساخن لعلاج أبنائهم ـ علاج 91 ألف مريض إدمان خلال 9 شهور.. «التضامن»: آباء وأمهات تواصلوا مع الخط الساخن لعلاج أبنائهم ـ 5.3 مليار دولار استثمارات «البترول» خلال سنة.. نمو أنشطة البحث والاستكشاف.. والقطاع العام يسجل 6.4 مليار جنيه



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