البابا تواضروس يشارك فى حفل تخرج طلاب الثانوية والجامعات فى الاسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخرج طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية والجامعات من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى الإسكندرية وذلك مع بدء عظته مساء اليوم من داخل كاتدرائية مار مرقس.
ويدشن البابا تواضروس، كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس في بشائر الخير 3 بالإسكندرية، غدا الخميس، بحضور عدد من الأساقفة، والأنبا بافلي، أسقف قطاع عام كنائس المنتزة وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون، أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية والذي تتبعه رعويا وإداريا كاتدرائية بشائر الخير؛ ومن المقرر أن يزور البابا كنيسة مارجرجس في الشاطبي، السبت المقبل للاحتفال بمرور 75 عام على إنشائها.
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