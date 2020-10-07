شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكرم الفنان خالد الصاوى لمشاركته فى حملة تجارب لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر للفنان خالد الصاوي، لمشاركته فى الحملة التوعوية لدعوة المواطنين للمشاركة فى التجارب الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد" كوفيدا-19"، تحت شعار (لأجل الإنسانية).

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن الوزيرة أهدت درع الوزارة للفنان خالد الصاوى تقديرًا لتطوعه لتصوير الحملة التوعوية بالمجان لحث المواطنين على المشاركة فى التجارب الاكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد، حرصاً منه على نجاح تلك التجربة، موضحة أن هذه ليست هى المرة الأولى التى يتعاون فيها مع الوزارة، حيث قام بالمشاركة فى الحملة التوعوية لكل من مبادرة " 100 مليون صحة"، ومنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

Advertisements

وأضافت الوزارة أن الوزيرة أكدت على دور الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة فى نجاح تلك التجربة التى تشارك فيها مصر ضمن العديد من دول العالم فى الحصول على لقاح أمن وفعال لفيروس كورونا فى أسرع وقت، لما لهم من تأثير إيجابى فى المجتمع بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى هذه التجارب لأجل الإنسانية.

ومن جانبه أعرب الفنان خالد الصاوى عن سعادته بالمشاركة فى تلك الحملة باعتبارها دورًا وطنيًا يؤكد دور الفنانين المصريين فى تقديم رسالة توعوية هادفة لدعم الدولة المصرية فى مشاركتها مع دول العالم للوصول إلى لقاح آمن وفعال يحمى الإنسانية من فيروس كوورنا فى أسرع وقت، موجهاً الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان على استقباله وتكريمه، داعياً المواطنين لضرورة المشاركة فى التجارب الاكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد" كوفيدا-19".

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شاركت فى التجربة الإكلينيكية فى مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تلقت اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) فى إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون فى مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.