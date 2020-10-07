جزار استأجر شقة بأوسيم.. ليلة القبض على "عنتيل الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مقاطع فيديو مخلة بالآداب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن جزارا في الأربعينات من العمر تورط في ارتكاب تلك الوقائع.

المتهم نفذ تلك الوقائع داخل شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، يتخذها وكرا لممارسة الرذيلة مع ضحاياه وتصويرهن دون علمهن.

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فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت والعقيد أحمد الوليلي توصل إلى المتهم، وتمكن الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب ابراهيم فاروق من ضبطه.

ويفحص قطاع المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي هاتف المشكو في حقه لإعداد تقرير واف.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.