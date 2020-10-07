محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بمصلحة الجمارك، عملية تهريب شحنة ساعات ثمينة ضُبطت داخل حاويات بميناء العين السخنة. تلقى السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إخطارًا من محمد حسن، مدير عام بمصلحة الجمارك، بلاغا يفيد بإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من ساعات اليد غالية الثمن بميناء العين السخنة داخل إحدى الحاويات الواردة من إحدى الدول العربية؛ ومشمولها مستنديا عبارة عن آلات حاسبة وذلك بالتنسيق مع جمارك العين السخنة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة عقب التحفظ على المضبوطات، وأحاله عبد الرازق منصور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي للجهات المعنية لمباشرة التحقيق. كما وجه السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.



محمد حسن، مدير عام بمصلحة الجمارك



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كانت هذه تفاصيل خبر أخفوها داخل حاوية قادمة من دولة عربية.. ضبط شحنة ساعات ثمينة بميناء العين السخنة- (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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