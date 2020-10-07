المعاينة تكشف ملابسات حادث ميكروباص ميدان الرماية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة أسباب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية، اليوم الأربعاء.

وتبين أن سيارة ملاكي تسير بسرعة زائدة اصطدمت بالميكروباص، ما أدى إلى انقلابها بالطريق.

الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفعت بسيارة إطفاء بموقع الحادث لإزالة بقعة بنزين تسربت من السيارة.

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وارتفع عدد الضحايا إلى حالتي وفاة -بينهما السائق- و١٣ مصابا غادر ٣ منهم المستشفى، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المعينة بميدان الرماية بوقوع حادث ووجود مصابين.

وتبين بالفحص المبدئي أنه أثناء سير ميكروباص اتجاه الهرم، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم للعلاج.

ودفع مدير مرور الجيزة بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.