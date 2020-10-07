بحث عن رزق انتهى خلف القضبان.. جريمة قتل في حضرة مصانع أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كعادته كل يوم، خرج صاحب الـ21 ربيعًا في رحلة البحث عن الرزق مستقلًا مركبة "توك توك" قيادته. جاب الشاب شوارع مدينة 6 أكتوبر حتى استوقفه شخصان طلبا توصيلهما للمنطقة الصناعية الثالثة. لم يتردد السائق في اصطحابهما إلى وجهتهما لكن التوصيلة انتهت بجريمة قتل.

بلاغ ورد إلى العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بالمنطقة الصناعية وبين طيات ملابسه أداة حادة "شفرة كتر".

تبين بالفحص أن الجثة لعاطل سبق اتهامه في قضايا متنوعة، في الثلاثينات من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، وبها طعنات بالصدر والبطن وجرح قطعي بالرأس.

لم يكد ينتهي رجال المباحث من فحص الجثة حتى ورد بلاغ إلى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بضبط عاطل أتم للتو عامه الـ18 بحوزته "كتر" على مقربة من مسرح الجريمة.

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تحريات المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، توصلت إلى أن المتهم الشاب والضحية شكلا عصابة لسرقة سائقي التوك توك تحت تهديد السلاح لكن تلك المرة ثمة جديد طرأ على الخطة تبدلت معه النهاية المعهودة.

قاوم سائق التوك توك المتهمين، وأشهر سلاحا أبيض "سكين" -لطالما احتفظ بها داخل المركبة- واعتدى بها على أحد أفراد العصابة فأرداه قتيلا، وترك جثته بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط السائق الذي أقر بصحة التحريات وارتكاب الواقعة مبررا "كنت بدافع عن نفسي.. يا أقتلهم يا يقتلوني".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.