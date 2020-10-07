الحكومة توافق على إنشاء واستئجار أفرع جديدة لبنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

ووافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء فروع جديدة للبنك "الأهلي المصري" في أربعة مواقع بمراكز الشباب في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية.

كما وافق على طلب "بنك مصر"، بشأن استئجار ثمانية مقار بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب في محافظات سوهاج، وأسيوط، والبحيرة، ومطروح، والدقهلية، والقاهرة، والشرقية، وذلك من منطلق الحرص على الاستغلال الأمثل لمنشآت ومرافق الدولة وتحقيق مردود اقتصاديّ جيد منها، إلى جانب توفير تمويل ذاتي لمراكز الشباب، يُمكنها من رفع مستوى الأداء للخدمات المتعددة التي تقدمها تلك المراكز.

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