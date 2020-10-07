"التعليم" تعلن عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس "stem"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "stem" بواقع 1097 طالبا، و1070 طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس.

ويستطيع الطالب الاطلاع على نتيجة القبول بمدارس "stem" من خلال الرابط emis.gov.eg وذلك خلال الساعات القادمة.

وعلى الطلاب المقبولين مراعاة الآتي:

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- تسليم أوراق التحاق الطالب إلى المدرسة المُنسق والمُسّكن عليها في خلال أسبوع من إعلان النتيجة.

- على الطالب المسكن بإحدى مدارس stem سداد المصروفات المقررة في الفترة من 11 أكتوبر 2020 إلى 18 أكتوبر 2020.

- لا يجوز للطالب التحويل من المدرسة التي أعُلن تسكينه عليها إلى أي مدرسة أخرى من مدارس stem.

- من يتخلف عن التقديم وتسليم المستندات المطلوبة في الفترة المحددة يعتبر معتذراً.​