شكرا لقرائتكم خبر عن غلق سنتر للدروس الخصوصية يضم 11 قاعة شمال الجيزة ومصادرة 760 كرسى و28 مروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة سنتر للدروس الخصوصية به 11 قاعة للدروس، شمال الجيزة،فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعى واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وكذا غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وشن حى شمال الجيزة اليوم حملة مكبرة برئاسة رئيس الحى أسفرت عن ضبط سنتر جمعية مسجد الرحمن التعليمى والذى يحتوى على 11 قاعة تعليمية بالدور الثالث والرابع، وتم مصادرة 760 كرسى و28 مروحة و6 سماعة وتلاجة واستاند وتم إيداعهم مخازن الحى وغلق وتشميع 11 قاعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفى السياق تم ضبط مركز المحسن للدروس الخصوصية بشارع 6 أكتوبر بحى بولاق الدكرور وتم مصادرة الأدوات وإيقاف النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم ضبط مقهي يقدم الشيشة للمواطنين بقرية شنباري بمركز ومدينة أوسيم، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة أوسيم، حيث تم شن حملة إشغالات على المخالفين بقرية شنبارى بأوسيم، وتم ضبط مقهى مخالف يقدم الشيشة للمواطنين وجاري تحرير المخالفة، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.