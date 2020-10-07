شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 50 رحلة جوية لنقل 5800 راكب إلى وجهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصرللطيران غدًا الخميس 50 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، أكرا، لاجوس، أبوچا، موسكو، بغداد، مسقط، جوهانسبرج، القصيم، المدينة المنورة، بالاضافة الي ثلاث رحلات إلي كل من دبي و جدة ورحلتين إلي كل من الدمام و أبو ظبي و الرياض و اسطنبول و بيروت، و 9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلي الغردقة، و ثلاث رحلات إلي شرم الشيخ ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5800 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.