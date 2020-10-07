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وزير الأوقاف يجدد تكليف محمد إبراهيم حامد بتسيير أعمال وكيل مديرية الشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف الشرقية لشئون الدعوة والبر.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أنه فى إطار خطتها لتزويد الأئمة في جميع محافظات مصر بمجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، ومجموعات من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، يتم توزيع 150 نسخة من مجموعة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، على أئمة محافظتي شمال سيناء والإسكندرية الجمعة 9 أكتوبر الجارى.
 

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