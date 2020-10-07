شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للاعلام» يعتمد النظام الجديد لإصدار تراخيص الصحف والمواقع والقنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم الأربعاء، النظام الجديد، الذي يخص إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، سواء كان لصحف ورقية ومواقع الكترونية وقنوات فضائية وإذاعات fm، وذلك بوضع خطوات تضمن النزاهة والشفافية في مناقشة وفحص أي ترخيص قبل إصداره، من قبل المجلس وأن تصدر التراخيص بموافقة مجلس إدارة المجلس.

وتضمنت الإجراءات ما يلي:

طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه وعددها (۲۱) نموذج، وبعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

وبعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على اللجنة المختصة.

في حالة رد اللجنة بعدم الممانعة يتم العرض على أعضاء المجلس ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بقرار المجلس.

حضر اجتماع المجلس الاعلي للاعلام، صالح الصالحي وكيل المجلس، والمستشار محمد عبدالسميع عضو المجلس، والمهندس حسام عبدالمولى عضو المجلس، ونشأت الديهي عضو المجلس، ورانيا هاشم عضو المجلس، والدكتورة منى الحديدي عضو المجلس، والمستشار أحمد عبدالعزيز الأمين العام.

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