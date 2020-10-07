شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تنازل أحد المرشحين بدائرة الداخلة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على إنتخابات الوادي الجديد، إنه تنازل، اليوم الأربعاء، بمقر محكمة الوادي الجديد الإبتدائية، أحد المرشحين بالدائرة الثانية بمركز شرطة الداخلة، ويدعى حزين محمود عبدالقادر عبدالرحيم رمز «الكف» الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الداخلة الوادي الجديد، وذلك في آخر موعد للتنازلات اليوم 7 اكتوبر طبقا ً للجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات، ليصبح بالدائرة الثانية بالداخلة 16 مرشحًا فقط، و8 مرشحين بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الخارجة وباريس.

وأضاف، أن الكشوف النهائية تضم في الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة الخارجة، 8 مرشحين وهم، عبدالحميد منصور على، فردى حزب مستقبل وطن، احمد محمد احمد عبدالله، فردى مستقل، خيرى محمد خضر على، فردى مستقل، قدرى عبدالعزيز إبراهيم بركة، فردى حزب الريادة، حسام محمد حسين محمد، فردى مستقل، محمد احمد محمد عيسى فردى حزب ابناء مصر، عاطف انور محمد رضوان، فردى مستقل، محمد ناصر إلياس عباس، فردى حزب المؤتمر.

وفى الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الداخلة 16 مرشحا ً وهم، عربى كامل يمانى على، فردى حزب مستقبل وطن، عبدالحميد محمد محمد حسن، فردى مستقل، محمد مصباح على محمد، فردى مستقل، احمد توفيق محمد حسين، فردى مستقل، انور كمال الدين قاسم محمد، فردى مستقل، محمد احمد مصطفى سليمان، فردى مستقل، عاطف علوى محمد السيد، فردى مستقل، محمد احمد سنوسى إبراهيم، فردى مستقل، احمد مجاهد محمد عياط، فردى حزب مصر المستقبل، احمد فتحى محمد على، فردى مستقل، محمد عبدالله مهدى احمد، فردى حزب ابناء مصر، رضا فاروق محمد احمد نواية، فردى مستقل، حمدى محمد سيد سيدهم، فردى حزب الإصلاح والتنمية، حمدى عبدالله مبارز عبدالله فردى مستقل، حمدى محمد حسن سليمان، فردى مستقل، احمد حنفى ابوبكر عبدالله، فردى حزب حماة الوطن.