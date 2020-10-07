شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع الحملات المكثفة للمرافق الحيوية بدائرة المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرفَ المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال تغطية ترعة العباسية بطول 9 كيلومتر، والتي تبدأ من مصرف نمره 7 في الاتجاه الشرقى طريق ابو شبانة العريان ماراً بقرية العباسية حتى قرية ام سن، وكذا ترعة السنط بطول 4 كيلومتر ابتداءا من كوبرى عثمان البحرى متجهًا إلى الجهة القبلية حتى كوبرى الشاعر ابوهيكل بطول 13 كيلومتر.

وأشرفَ وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال إصلاح وصيانة خط مياه شرب بمنطقة ارض الشابوري، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ احمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال تغطية مصرف ابو عجاج، من جهة هندسة الري، وذلك للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى متابعة تركيب لوحة استرشادية بقرية الناصرية، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وبمشاركة المجتمع المدني.

وتابع على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، الاستعدادات الخاصة بالمدارس بقرية كفر المرازقة، والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالاضافة إلى متابعة أعمال حملة الكشف عن الامراض المزمنة والتي تنتقل بين المصالح الحكومية والأحياء والاماكن التي يتواجد بها كبار السن، فضلًا عن متابعة أعمال تطوير مزلقان عزبة جاد، مشددًا على الانتهاء من الاعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، كما تم المرور على الوحدة المحلية بقرية حصة الغنيمي، ومتابعة دفتر الحضور والانصراف بها، وكذا أعمال القسم الهندسي .

وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على المرور على المدراس بالقري، وذلك للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية استعداداً للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى المرور على محطات المياه والصرف، والوحدات الصحية، فضلًا عن حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، استعداداً لفصل الشتاء.

وأشرف العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على خروج معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وخروج عمال النظافة للعمل لتوزيعها على مناطق المدينة المختلفة بداية من منطقة الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والامل، والفيروز، وبداية من الدولى الساحلى حتى مداخل المصيف، وذلك للوقوف على مدى الانضباط والالتزام، والتأكيد على عدم خروج أي سيارة دون تصريح أو تصديق مسبق مع متابعة الحالة الفنية، بالإضافة إلى متابعة حركة الحضور والانصراف لجميع الموظفين والعاملين، وذلك لتحقيق الانضباط الإداري.

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وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال تطهير المجارى المائيه بقرية القن، حيث تم تطهير مصرف اسماعيل، وذلك لتسليك الرواسب والبوص التي تعوق حركة صرف المياه، حفاظًا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، بالاضافة إلى متابعة الأعمال بمحطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من القيام بالعمل على أكمل وجه، بالاضافة إلى تسليك خطوط خفض المنسوب بالقري.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.