شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتنفيست»: نفتخر بمشاركتنا في توريد محطة التبريد بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير مكتب «ميتنفيست» بشمال أفريقيا، غازى المحرزى، إن شركة «ميتنفيست» كرائد وحامل علم صناعة الحديد والصلب الأوكرانى يعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الاستراتيجية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وخاصة مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن منتجات مصانع «ميتنفيست» وخاصة المصانع الأوكرانية تشارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة بمشاريع التنمية والبنية التحتية، ومشاريع تطوير شبكات توزيع الغاز والنفط.

وأكد المحرزي خلال مؤتمر عقده السفير الأوكراني، ايفهين ميكيتينكو، تحت عنوان «مساهمة مجال الصلب والمعادن الأوكرانى لتطوير البنية التحتية في مصر، إن من أهم المشاريع التي نفتخر بمشاركتنا فيها توريد محطة التبريد بالعاصمة الإدارية، ومشروع نقل الغاز من حقل ظهر، وحوالى 30 كوبرى ومحور خلال الـ 6 سنوات الماضية.