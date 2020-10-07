شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر شكر: مصلحة المواطن هدفنا الأول في إطار القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر اجتماعا لوضع خطة لتيسير وتسهيل الأعمال داخل نطاق المركز والمدينة لراحة وخدمة المواطنين من خلال اكتمال كافة الخدمات والمرافق ومتابعة النظافة العامة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والرى ونهر النيل والقضاء على الاشغالات وتطبيق سيادة القانون في شتى المجالات بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. حضر الاجتماع نائبي رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الايرادات والادارة الهندسية والاشغالات والبيئة والنظافة. وقال رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على الاهتمام بالخدمات والمرافق والنظافة العامة والإرتقاء بكافة الخدمات لإحداث تطوير في شتى المجالات يلمسه أهالينا المواطنين في قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا لشعورهم بالرضا التام طبقا لتعليمات القيادة السياسية. وأوضح رئيس المركز والمدينة أن يوجد لجنة متخصصة تجوب كافة المناطق لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الممنوحة للمحلات والتراخيص والاشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين وتشوه المنظر الجمالي والحضارى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين قائلا «مصلحة المواطن وتحقيق كافة مطالبه وحل المشكلات هي هدفنا الأول طبقا للقانون والامكانيات المتاحة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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