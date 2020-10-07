شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام بجنوب السودان: لدينا شغف كبير بالدراما المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إتصالاً هاتفياً مع مايكل ماكواي، وزير الإعلام بجنوب السودان.

وتقدم «هيكل» بالتهنئة للوزير «ماكواي» بمناسبة توقيع إتفاق السلام النهائي منذ أيام، وأوضح أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جنوب السودان خلال المرحلة القادمة.

ودعا «هيكل» الوزير السوداني لترشيح عدد من الإعلاميين في جنوب السودان لتلقي دورات تدريبية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الدولة للإعلام.

كما أبدى إستعداده للتفاهم مع عدد من المنتجين المصريين لإهداء عدد من المسلسلات الدرامية المصرية لتليفزيون جنوب السودان.

وأوضح «ماكواي» أن جنوب السودان يرحب كثيراً بالتعاون الإعلامي مع مصر، وأشار إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد تعاون في أقرب فرصة.

وأشار إلى أهمية رفع قدرات الإعلاميين في جنوب السودان، كما أشار إلى شغف المواطنين في جنوب السودان بالمسلسلات الدرامية المصرية بشكل كبير.

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كان إتفاق السلام النهائي بين السودان وجنوب السودان قد تم توقيعه منذ أيام، وحضر التوقيع من مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.