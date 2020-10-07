شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: 1.8 مليار جنيه لتمويل 114 ألف مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجمالي التمويل المتاح كقروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ بلغ 1.8 مليار جنيه، ومولنا 114 ألف مشروع صغير ومتنـاهي الصغر، ووفرنا 196 ألف فرصة عمل، ومِنح بإجمالي تمويل 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة، وتوفير 271 ألف يومية عمل.

وأضاف المحافظ أننا نقدم كل التسهيلات للشباب الحاصلين على قروض، في ظل الظروف التي تمر بها مصر، لمحاربة فيروس كورونا، تمكن الجهاز بكفر الشيخ من إتاحة معارض لتسويق منتجات العملاء، وعددها 18 معرض داخل المحافظة بحضور 195 عارضًا، و51 معارض مركزية، واشترك في 75 من العارضين، وأقام الجهاز 35 دورة تدريبية، منهم 19 دورة عن نشر فكر العمل الحر مع مديرية الشباب والرياضة، تم تدريب 855 متدرب، وتنفيذ 13 دورة تدريبية بـ«ابدأ مشروعك»، وتم تدريب 389 متدربًا، وتنفيذ دورتين تدريبية بـ«مشروعك» بـ65 متدرب، ودورة مهارات الاتصال لـ20 متدرب.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ629 مليون و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و95 فرصة عمل، وذلك كأهم إنجازات برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وقال المحافظ، إن إجمالي المشروعات المقدمة بلغت 6672 مشروع، حيث تم تمويل 5615 مشروع بإجمالي بـ 629 مليون و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و95 فرصة عمل بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 202 مشروع تحت الدراسة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

قال محافظ كفر الشيخ، إن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على اقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

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