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شكرا لقرائتكم خبر عن الدعاية الانتخابية «تنتصر» على حلوى المولد في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في مثل هذه الأيام من كل عام كان مجتمع الوادى الجديد يعج بـ«فروشات» حلوى المولد النبوى التي كانت تحتل الأماكن والميادين الرئيسية ،إلا أنه بسبب مواكبة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب لموعد حلول المولد النبوي الشريف ،تأثرت تجارة حلوى المولد النبوي تأثرا شديدا ،بعدما احتلت الدعاية الانتخابية اماكن عرض حلوى المولد النبوي خاصة في الاماكن المميزة بالميادين والشوارع الرئيسية ،وهو الأمر الذي اضطر تجار الحلوى للبحث عن أماكن بديلة لعرض حلوى المولد النبوى.
فيما اضطر عدد آخر من تجار حلوى المولد النبوي إلى التفاوض مع مرشحين للانتخابات لإقامة فرش الحلوي في أماكنهم المعروفة سنويا لزبائنهم من المواطنين ،وذلك في مقابل تعليق لافتات تأييد للمرشح على فرش حلوى المولد.
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