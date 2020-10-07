شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاجتماع الثالث بشأن بناء الشخصية المصرية بمقر وزارة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ، عصر اليوم، الاجتماع الثالث للشخصية المصرية 2030، والذي تستضيفه وزارة الدولة للإعلام بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع.
يتم خلال هذا الاجتماع استعراض ما تم خلال الاجتماعيين السابقين الذين استضافتهم وزارة الدولة للإعلام لتوحيد الجهود من أجل الوصول لخطة إعادة بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية، وكذلك وضع تصور ممثلي الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية بناء الشخصية المصرية، وذلك تأكيدا على سمة العمل التكاملي الذي تنتهجه الحكومة المصرية.
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