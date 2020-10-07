شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 55% من إعادة تأهيل مركز شباب الريش بأسوان بتكلفة 3 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مركز شباب أبوالريش قبلى والذى تم تنفيذ 55% من إعادة تأهيله بتكلفة 3 مليون جنيه بدعم من مؤسسة مصر الخير، ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بالخدمات وتلبية المطالب الجماهيرية.

في سياق متصل، تشهد قري أبوالريش قبلي وبحرى العديد من المشروعات الجارية حيث جارى إنهاء الموافقات الإدارية والفنية لتخصيص الأرض لموقع محطة المعالجة الثلاثية ضمن مشروع الصرف الصحى لأبوالريش والذى سيضم شبكات إنحدار وخطوط طرد و5 محطات رفع ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه من إعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما جارى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بتكلفة 1.2 مليون جنيه، بجانب طرح إحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بتكلفة 30 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى، علاوة على توجيه مؤسسة مصر الخير لـ 18 مليون جنيه لإنشاء مدرسة مجمع أبوالريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه وتضم 33 فصل دراسى، وأيضاً إعادة تأهيل مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون جنيه.