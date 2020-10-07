شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بجهود القوى العاملة للقضاء على شبح البطالة خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة، تقوم بالتواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل، لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية القوى العاملة بالشرقية، وما قامت به من تنفيذ للعديد من البرامج التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، فضلاً عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيمانا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، وكذلك منح تراخيص العمل للخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم، ومراجعة رخص المنشآت الصناعية والتأكد من التزام أصحابها بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية، بجانب الحفاظ على حقوق المرأة العاملة والأطفال التي كفلها لهم القانون، وكذلك مساندة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة، أن المديرية خلال العام الحالي قدمت العديد من الخدمات لشباب الخريجين بمختلف مؤهلاتهم العلمية بإلحاقهم بالدورات التدريبية بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية، مشيرا إلى أنه تم إلحاق عدد 800 صبي ببرنامج التدرج المهني، وإلحاق 450 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلي، بالإضافة إلى قياس مستوي المهارة لعدد 1951 مستفيد، واستخراج 1951 ترخيص مزاولة لتمكينهم من الحصول على فرص عمل بالداخل أو الخارج، تتناسب مع المهنة الفنية المدونة بتلك الشهادة .

أضاف وكيل وزارة القوي العاملة، أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، قدمت المديرية العديد من الخدمات في العديد من المجالات، منها استخراج 8627 شهادة قيد، وتوفير 1706 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، كما تم مراجعة واعتماد عقدي عمل بالخارج، ومراجعة 5 تفويضات ووكالة لشركات الحاق العمالة بالخارج، وذلك في مجال التشغيل بالداخل والخارج، وفي مجال متحدي الإعاقة قامت المديرية خلال تلك الفترة بتعيين 16 من متحدي الإعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة .

وفي مجال منح تراخيص العمل للأجانب، تم استلام ترخيص ومازال تحت البحث بعد إرساله للجهات المختصة لفحصه، واستلام 10 حالات للتجديد، كما تم تجديد 9 رخص عمل لأجانب، واستخراج 3 تراخيص عمل لأول مرة، وفي مجال رعاية عمال المخابز، تم تحرير عقود عمل لعدد 56 عامل بالمخابز واستخراج بطاقات تأمين صحي لثلاثة عمال، فضلا عن إضافة مخبزين جديدين، وبالنسبة لمجال الأمن الصناعي وتنفيذ أحكام قوانين الرخص، تم تشكيل عدة لجان للتفتيش على 507 منشأه، أسفرت عن تحرير 237 محضر سلامة، و15محضر غلق إداري للمنشآت المخالفة.

وأضاف أنه في مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، تم تشكيل لجان للتفتيش على 1188 منشأة، أسفرت عن تحرير 254 محضر للمنشآت المخالفة، وفي مجال الحفاظ على حقوق المرأة العاملة قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على 1219 منشأة صناعية، أسفرت عن تحرير 491 محضر للمنشآت المخالفة، أما في مجال عمل الطفل قامت المديرية بتشكيل لجان للتفتيش على 402 من المنشآت الصناعية التي يعمل بها أطفال، أسفرت عن تحرير 12 محضر للمنشآت المخالفة، وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بتسجيل 20 فرد مستوفون الشروط بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، كما تم استخراج 360 إفادة للعمالة غير المنتظمة، وصرف بدل رعاية صحية لعدد 4 أفراد، بالإضافة إلى صرف منحة عيد العمال لعدد 4052 فرد، فضلا عن صرف منحة عيد الفطر لعدد 4068 فرد، وصرف رعاية اجتماعية لعدد 53 مولود، و15 منحة زواج وإعانة وفاة واحدة، كما تم عمل شهادات أمان لعدد 142 فرد.

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وأكد على تواصل جهود مديرية القوي العاملة المستمرة، للقضاء على ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، وحماية حقوق الأطفال ومتحدي الإعاقة والمرأة العاملة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتي تأثرت وبشكل كبير من تداعيات فيروس كورونا المستجد .