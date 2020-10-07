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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «الشيخ زايد» يشن حملات مكثفة على المحال المخالفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن جهاز مدينة الشيخ زايد، تحت إشراف اللواء مصطفي فهمي، رئيس الجهاز، عدة حملات علة محلات المجاورة الأولى الحي الأول والمجاورة الثالثة بالحى الثالث، أسفرت عن غلق وتشميع محلات بسبب مزاولة نشاط بدون ترخيص.
قاد الحملات صلاح الورداني، مدير عام التنمية، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة كلا من المقدم أحمد جبر وأحمد فاروق وأحمد عطيه.
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