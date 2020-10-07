شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطلين يتاجران في الأقراص المخدرة بسوهاج: يزاولان نشاطهما داخل صيدلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة وسط الصعيد، من ضبط عاطلين يتاجران في الأقراص المخدرة بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، ويمارسان نشاطهما داخل صيدلية بدائرة القسم.

وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، مفادها قيام كلاً من: أنور. م. ع «42 سنة- عاطل» والسابق اتهامه فـي قضية «مخدرات»، ومحمد. ص. ص «32 سنة – عاطل» – ويقيمان بدائرة قسم طهطا، بالإتجار فـي المواد المخدرة، متخذين من صيدلية كائنة ببندر طهطا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وأكدت تحريات المباحث بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، صحة البلاغ، وعقب استصدار أذن من النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، بالإشتراك وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بسوهاج، بضبط المذكورين وبحوزتهما 39 قرص تامول مخدر، و20 قرص مخدر مؤثر، ومبلغ 5500 جنيهاً، و2 هاتف محمول، ودراجة بخارية ملك الثاني، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما، وقد تم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.