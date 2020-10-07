شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يبحث مع رئيس مصنع 360 الحربي دفع عجلة العمل بمشروعات التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع اللواء عمرو أمين رئيس مجلس إدارة مصنع 360 الحربي، لبحث ومناقشة العقبات التي تعترض أعمال الإنشاء والصيانة، ورفع الكفاءة لمشروعات التعليم المسند تنفيذها للمصنع لدفع عجلة العمل بها، ودخولها الخدمة للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المؤداة للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

حضر الاجتماع المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وهاني السيد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام، وممثلاً عن إدارة المشتريات والمخازن بمديرية التربية والتعليم .

وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المسند تنفيذها للمصنع، حيث تمت الإشارة إلى أن المصنع قائم على تنفيذ أعمال صيانة ورفع الكفاءة 5 مدارس، وإنشاء مدرستين، بالإضافة إلى مركز تدريب المعلمين ومخازن مديرية التربية والتعليم منذ عام ٢٠١٥ .

طالب المحافظ بسرعة فحص المشكلات التي تتسبب في تأخير تنفيذ الأعمال المسندة للمصنع، والرد عليها بتقرير على وجه السرعة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لسرعة استكمال الأعمال بالمشروعات ونهوها طبقاً لجدول زمني محدد، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تقصير في التنفيذ خلال هذه الفترة، والتي تتطلب منا جميعاً حسن التعاون والتنسيق وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المزيد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية لنيل رضا المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفة، وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة وتحسين مستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة .

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