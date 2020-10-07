«التعليم» تناقش الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الطلبة والمعلمين الأحد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح أحمد سويد وكيل تعليم المنوفية، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستعقد اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس (الشبكة الافتراضية) مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية لمناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب والمعلمين. وأضاف سويد، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد بهدف تحقيق عام دراسي منظبط في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مراجعة الموقف النهائي للصيانة البسيطة بالمدارس ومراجعة أخيرة لموقف تسليم الكتب الدراسية وطرح الأطر العامة للجداول المدرسية ومجموعات التقوية المدرسية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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