شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وبناءاً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، بالإشراف على الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على أفران الخبز البلدية، حيث تم وزن عينات عشوائية من الخبز داخل كل مخبز واخد متوسط الأوزان، وفى حالة ثبوت تلاعب من صاحب المخبز في الوزن يتم توقيع عقوبات تصل إلى الغلق وغرامات مالية على حسب نوعية وحجم المخالفة، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، والتأكد جودة ومواصفات رغيف المدعم المقدم للمواطنين، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، بالتنسيق مع إدارة التموين، والصحة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.