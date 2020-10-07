شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد مجموعة سنوسرت الكشفية التابع لمديرية الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مجموعة من أعضاء مجموعة سنوسرت الكشفية والبراعم التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة و ذلك في حضور اللواء تامر سعيد السكرتر العام للمحافظة وسامي عبد الحليم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة و محمد حسن قائد المجموعة الكشفية وسماح على رئيسمجلس ادارة مركز شباب الاسماعيلية.

وتأتى زيارة وفد الكشافة للمحافظة لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة الاحتفالات بأعياد الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد 1973.

وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من مجموعة سنوسرت الكشفية متمنيا متزيدا من المشاركات و الفاعليات لهم فى محتلف احتفاليات المحافظة.

و خلال اللقاء قام قائد المجموعة الكشفية باهداء درع المجموعة للمحافظ و منديل الكشافة الذي يرمز لشرف المجموعة