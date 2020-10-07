شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الأقصر» تتدخل لمساعدة أسرتين نشب حريق في منزلهما بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، أنه جار بحث مساعدة أسرتين من عائلة واحدة، نشب حريق ضخم بمنزلهم المكون من طابقين بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وأوضح «صبري»، أن محمود الضوي مدير إدارة إسنا الاجتماعية، وفريق التدخل السريع للإغاثة التابع للإدارة توجهوا لمكان الحادث، لمعاينه الحريق الذي نشب داخل المنزل والذي التهم جميع محتويات المنزل المكون من طابقين.

وأشار إلى حصر جميع الخسائر بالمنزل والتنبيه على الفريق بضرورة استكمال باقي المستندات، وذلك لتقديم جميع المساعدات المتاحة من مديرية التضامن الإجتماعي.

كان اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، تلقي إخطاراً من المقدم أحمد حبيب مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل داخل مركز ومدينة إسنا جنوبي المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بعدد 2 سيارة أطفاء وتمت السيطرة على الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية ومساعدة الأهالي. وأسفر الحريق عن أحتراق محتويات المنزل بالكامل، وانهيار سقف المنزل، ولا توجد خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.