شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: تشغيل المنظومة تجريبيا خلال أيام بتكلفة 19 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن د.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل"، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين بلغت 19 مليار جنيه و750 مليون جنيه، بواقع 10 مليارات و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و 625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر

وكانت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل أعلنت عن تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي بها منذ يوليو 2019.