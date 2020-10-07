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انتخابات مجلس النواب 2020 بالأرقام.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بدء الماراثون الانتخابى لمجلس النواب، والمقرر أن ينطلق يوم 21 أكتوبر الجارى. يقدم الإجابة عن بعض التساؤلات التى تشغل الرأى العام وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

 

وللعلم، فإن مجلس النواب يُشكل من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر

ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5%َ من الأعضاء

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 و568 مرشحا أساسيا في 4 قوائم

 و4006 مرشحين بالنظام الفردى

 ويتم انتخاب 284 عضوا من 143 دائرة فردية

 وانتخاب 284 عضوا بنظام القوائم

 فيما يبلغ عدد الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 مواطنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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