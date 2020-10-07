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شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس النواب 2020 بالأرقام.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل بدء الماراثون الانتخابى لمجلس النواب، والمقرر أن ينطلق يوم 21 أكتوبر الجارى. يقدم الإجابة عن بعض التساؤلات التى تشغل الرأى العام وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.
وللعلم، فإن مجلس النواب يُشكل من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر
ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5%َ من الأعضاء
و568 مرشحا أساسيا في 4 قوائم
و4006 مرشحين بالنظام الفردى
ويتم انتخاب 284 عضوا من 143 دائرة فردية
وانتخاب 284 عضوا بنظام القوائم
فيما يبلغ عدد الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 مواطنا.
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