شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خسائر الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الدولة تتعرض لخسائر مالية وفنية ضخمة نتيجة قيام بعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائى وهو ما يؤثر فى النهاية على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعض الخسائر التي تتعرض لها الدولة نتيجة سرقات التيار الكهربائى، وهى كالاتى:-

1- زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء وهى التى تحدث نتيجة استخدام طاقة كهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.

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2- تتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال اضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء.

3- تتكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوى، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائى.

4- التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.