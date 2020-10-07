شكرا لقرائتكم خبر عن فرص للعمل أونلاين برعاية منظمة خريجى الأزهر وشركة مايكروسوفت العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف برنامج " سفراء الأزهر أونلاين" عبر صفحة المنظمه العالميه لخريجى الأزهر على الفيسبوك، فى حلقته الأسبوعية سمر حلاوة مدير قسم المسؤولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط، والمهندس سودق لؤى مستشار تقنى بقسم المسؤولية المجتمعية فى الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت.

قالت سمر حلاوة، إنه فى إطار الإهتمام بالتحول الرقمى، خاصة بعد أزمة كورونا، التى أثرت بشكل كبير على الوظائف وسوق العمل، تتبنى الشركة مبادرة عالمية بعنوان "برنامج مايكرسوفت العالمي لبناء القدرات" من خلال موقعها linked in .

وأشارت مدير قسم المسؤولية المجتمعية بشركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط إلي مبادرة "بناء إنسان "، التي تعمل علي التأهيل للوظائف العشرة الأكثر طلبًا في سوق العمل لدي الشركات محلياً وعالميًا، وبدأت منذ أغسطس الماضي وتستمر حتى 30 مارس 2021، وتستهدف تأهيل الشباب، وإتاحة الأدوات التكنولوجية لمساعدتهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

Advertisements

وتعمل المبادرة على إعداد مسارات وظيفية من خلال الموقع مصحوبة بالفيديو و الشرح لكيفية الحصول على الوظيفة، حيث يستطيع الشخص دراستها مجاناً، وكذلك الحصول على الشهادة المعتمدة بتخفيض 75 % حتى 31 ديسمبر 2020م.

وقام المهندس سويدق لؤي بعمل شرح توضيحي لكيفية التسجيل والحصول على التدريبات اللازمة، واستعراض المتطلبات الخاصة بكل وظيفة ، وعدد الساعات التدريبية لكل مسار وكيفية الحصول على الشهادات الدولية بالتخفيضات المتاحة.

وأكدت الدكتورة أنوار عثمان المشرف العام على مشروع "سفراء الأزهر" ، أن هذه المبادرة تعد فرصة كبيرة للحصول علي الوظائف، وكذلك لتغيير المسار المهني في ظل الظروف الحالية والمستقبلية، وجارى إعداد برنامج يستهدف 1000 شاب أزهري برعاية المنظمة العالمية لخريجي الازهر، للحصول على هذه المسارات الوظيفية الغير تقليدية ، وكيفية الحصول على الوظيفة من خلال موقع linked in.