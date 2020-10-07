شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يشارك فى مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، اليوم الأربعاء، الفتاة "شروق عماد" لمعايشة تجربة إدارة الملف السكانى فى مصر، ومحاكاة منصب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان لمدة يوم واحد، وذلك فى إطار مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع هيئة " بلان إنترناشيونال إيجيبت" بمناسبة اليوم العالمى للفتاة.

قال " نائب وزير الصحة " للفتاة إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتمكين المرأة عمومًا وتنمية قدراتها التعليمية والثقافية ورعايتها صحيًا، مؤكدًا على إيمانه الشديد بأن الاستثمار فى بناء قدرات الشابات والفتيات واستغلال طاقاتهن وإكسابهن مهارات القيادة سيساعد على مواجهة العديد من مشكلات الوطن، وأن الرعاية المتكاملة للمرأة فى جميع مراحلها العمرية وتنميتها سينهض بالمجتمع.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى مبادرة " فتيات فى أدوار قيادية " واتاحة الفرصة أمام هذا النموذج المتميز من الفتيات المصريات لتولى أحد المناصب القيادية لمدة يوم واحد.

ووجه نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان عدد من النصائح لشروق والفتيات المصريات، أهمها الاهتمام بالدراسة وتنمية قدراتهن والتعلم المستمر لاكتساب المعرفة والمهارات التى تمكنهن من المشاركة فى عمليات صناعة القرار وتقلد المناصب القيادية.

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جدير بالذكر أن مبادرة" فتيات فى أدوار قيادية " تقوم على إظهار الدعم والمساندة لتمكين الفتيات، حيث تقوم الفتاة/ الشابة بتولى مهام صاحب المنصب القيادى المهم داخل مكان عمله. وتركز على دعم الفتيات والشابات للقيام بأدوار قيادية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر على واقع حياتهن ويمكن أن تلهم خططهم المستقبلية. كما تعد المبادرة فرصة فريدة لتعظيم إمكانات وقدرات الفتيات فضلا عن إبراز التزام المؤسسات والأفراد المعينين بدعم قضايا الفتيات وتحقيق المساواة للفتيات على المستوى القومي.

جدير بالذكر أيضا؛ أن الفتاة " شروق عماد " التى رشحتها هيئة " بلان إنترناشيونال إيجيبت" لتحاكى منصب نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان لمدة يوم واحد، ولدت بإحدى قرى قليوب ، وشاركت فى الإحتفالية الخاصة بيوم الطفل الإفريقى، كما شاركت فى تدريب الكتابة الإبداعية، وجلسات خاصة بالصحة الإنجابية وبعض المبادرات داخل قريتها مثل ( التعليم فى بيئة آمنه - وجودك بمشاركتك).