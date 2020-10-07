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القابضة للمياه تعتمد الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الشركة القابض لمياه الشرب والصرف الصحي، الجمعية العمومية لـ5 شركات مياه تابعة بمحافظات سوهاج والبحر الأحمر والقليوبية وأسيوط وسيناء.

 

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه تم اعتماد الحساب الختامي لأعمال هذه الشركات، واعتماد الجمعية العمومية لمدة عام آخر، لافتا إلى أن الشركات الخمس هم آخر 5 شركات تم اعتماد الحساب الختامي الخاص بها، نظرا لأسباب تتعلق بالحساب الختامي.

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وأوضح رئيس الشركة القابضة للمياه، أن الخطوة الأخرى التى تلى اعتماد الجمعيات العمومية، هى عقد جمعيات عمومية لاختيار رؤساء مجالس الإدارات، أما بالتجديد لمجلس الإدارة أو تعيين مجلس جديد.

 

 

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