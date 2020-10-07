شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا تنظم لقاء خدام الكنائس بحضور أسقف وسط القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم مطرانية المنيا وأبو قرقاص لقاء "الخدام والخادمات" بكنائس الإيبارشية، ويشارك بها كل من الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس السابق، بمحاضرة بعنوان "هرماس الراعى"، مساء اليوم الأربعاء، وكذلك الدكتور مجدي إسحق بحاضرة بعنوان"صغر النفس وعلاجه".

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فى سياق متصل، يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، حفل افتتاح العام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بالكلية الإكليريكية اللاهوتية ومعهد مار مرقس للألحان والدراسات الكنسية، يوم السبت المقبل بالمطرانية، كما يكريم الخريجين.

وأعلنت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين الماضى استئناف اجتماع أسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر، بعد توقف 6 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا، بمقر المطرانية الأحد المقبل.