شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تسجيل 1310 مستحضرات إضافات أعلاف و560 مخصب زراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تقريرا يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر سبتمبر الماضى حول قبول طلبات وتسجيل إضافات الأعلاف، والمخصبات الزراعية.

وقال الدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم قبول طلبات تسجيل 715 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنىاً تمهيداً لإصدار إستمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 595 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 256 مخصب زراعي لفحصها فنىاً تمهيداً لإصدار إستمارات تسجيلها.

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وأضاف مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه أيضا تم الانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 311 مخصب زراعي وإصدار إستمارات تسجيلهم وتحليل عدد 1583عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين، وتحليل عدد 843 عينة علف دواجن وعدد 180 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما.

وتابع مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه تم استقبال وفحص عدد 472 شحنة مخصب زراعي مستورد، واستقبال وفحص عدد 708 شحنات مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 15 شحنة أعلاف مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.

واكد الدكتور أشرف هاشم، أن المركز قام بتنظيم ورشة عمل بعنوان "إضافات الأعلاف بين الحاضر والمأمول" تحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين والشركات المعنية بذلك وعدد من أساتذة الجامعات والمركز القومي ومديري شركات اضافات الأعلاف.