شكرا لقرائتكم خبر عن رسم مدهش بالعسل.. سالى تبدع فى فن غير تقليدي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير منا يملك بعض المواهب الممنوحة من الله عز وجل ولكن البعض من يقوم بتطويرها والعمل عليها لجعلها أفض مثل ما فعلت سالى الفتاه صاحبة الـ25 عام التى تمتلك موهبة الرسم وقامت بتطوير نفسها إلى أن وصلت إلى أنها تستطيع أن ترسم بالعسل والطحينة.

قالت سالى إن التعرف على موهبتها بدأ برسمة بسيطة جدا على جدار منزلهم فعندها اكتشفها والدها وبدأ فى تشجيعها لكونه هو أيضا رسام فكان يأتى بالألوان لها مع تعليمها بعض الأشياء إلي أن أصبحت بارعة فى الرسم.

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وأضافت أنها بدأت الرسم بالأقلام العادية مثل الباستل والفحم وألوان الماء الخامات الطبيعية التى تستخدم عادة فى الرسم.

وأردفت أنها كانت تحاول تغيير مفهوم الناس عن الرسم فليس من الشرط أن نري الرسمه في لوحة كبيرة أو علي ورقة بل ممكن نري الرسومات فى أى شئ بسيط وبأى خامة فهى كانت تريد أن توضح أن الفن موجود بالفعل حولنا وفى أصغر الأشياء.

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وتابعت سالى أن فكرة الرسم بالعسل جاءت صدفة فهى لم تكن تحب العسل ففكرت فى أنها تقوم برسمة على الأطباق بشكل يجعلها تحبه وتفصله علي الطعام، الأمر كان صعب فى بدايته لكون العسل سائل ولصعوبة التحكم فى أضق التفاصيل بشكل جيد فأجرت محاولة بعمل خليط بالعسل والطحينة وبعد الانتهاء منها قامت بمشاركتها علي مواقع التواصل الإجتماعي فلاقت إعجاب كثير من متابعيها مع إشادات كثيرة لها.

واختتمت حديثها بأنها تتمنى أن ترسم البسمة علي وجوه ذوى الاحتياجات الخاصة وإيضا الأطفال المصابين بداون وتتمنى أن تكون سببا فى أنهم يحبون الرسم بسببها.