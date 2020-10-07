شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: جيل أكتوبر ضحى لنعيش ونحن نضحى ليعيش أبناء الوطن فى سلام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى مقطع فيديو بعنوان "روح أكتوبر"، جمعت فيه مقتطفات من خطب للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول نصر أكتوبر العظيم.

وقال وزير الأوقاف خلال الفيديو:"فى نصر أكتوبر المجيد التف المصريون خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم وكانوا على قلب رجل واحد خلف مؤسساتهم الوطنية لم يسمحوا لخاين أو عميل أو مأجور أن يخترق صفوفهم".

وتابع جمعة:"اليوم ونحن نواجه قوى الشر وأهل الفساد والإفساد ودعاة الفوضى نحتاج لهذه الروح ولنضرب بيد من حديد على يد كل فوضوى أو خائن أو عميل".

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وأضاف وزير الأوقاف:"كل مواطن فى هذه البلد على صخر فلا يأتى الوطن من جهته، وعليك بالوعى فالقضية قضية وعى فى المقام الأول"، مضيفا:"الوطن لنا جميعا وبنا جميعا وعلى كل جيل من أبنائه ضريبة يدفعها زرع من قبلنا فحصدنا ونحن نزرع ليحصد من بعدنا ونحن نضحى، ضحى جيل أكتوبر لنعيش ونحن نضحى ليعيش أبناؤنا فى سلام".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن روح أكتوبر هي روح العزة والكرامة والنصر، هي روح العزيمة والإرادة والبسالة، هى رمز التضحية والفداء في سبيل الوطن، هي روح اعتزاز بجيل عظيم ضحى في سبيل وطنه.



وأضاف جمعة فى مقال له اليوم:" أكتوبر علامة بارزة فى تاريخ قواتنا المسلحة الباسلة التي ضحى أبناؤها بدمائهم وأرواحهم في سبيل تحقيق العزة والكرامة لوطنهم ، وإننا لفي حاجة ملحة إلى استعادة هذه الروح لتعزيز قيمة الولاء والانتماء ، والالتفاف حول رئيسنا وجيشنا وشرطتنا وسائر مؤسساتنا الوطنية ، نحتاج هذه الروح في معركة التنمية والبناء والتعمير ، وفي مواجهة قوى الإرهاب والشر".