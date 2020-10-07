شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب طلاب الثانوى العام سداد تأمين أجهزة التابلت بمكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالتأكيد على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصرى على مستوى الجمهورية، حرصا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة فى حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح وذلك على النحو التالي:

- طلاب الصف الأول الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

-طلاب الصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

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- طلاب الصف الثالث الثانوي2020/2021 سداد القسط التأميني عن السنة التأمينية الثالثة.

-طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد القسط التأميني عن السنة الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة الثانية.

- المعلمين القائمين على العملية التعليمية بالمديريات والإدارات التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.

وأكدت أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الاعطال.

