شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار عميد كلية الهندسة الزراعية بالأزهر عضوا بهيئة تأهيل شباب أفريقيا لأسواق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر اختيار اللجنة القومية للاتحاد الإفريقى بالجمعية الإفريقية الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بجامعة الأزهر، عضوًا فى الهيئة الاستشارية التنفيذية العليا لتأهيل الشباب الإفريقى لأسواق العمل المستقبلية.

وأرسل السفير محمد علي نصر الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإفريقية، خطابًا إلى الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر مضمونة أن اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي قد اختارت أحد عمداء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة (عميد كلية الهندسة الزراعية) عضوًا في الهيئة الاستشارية العليا لتأهيل شباب أفريقيا لأسواق العمل المستقبلية، ويأتى هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة جامعة الأزهر الممتدة على مدار أكثر من ألف عام ويزيد فى تعليم العلوم والمعارف الدينية والدنيوية جنبًا إلى جنب في سبيل خدمة المجتمعات والإنسانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر تحتضن مقرَّ اتحاد الجامعات الإفريقية، إضافة إلى احتضان الجامعة لمقر اتحاد الجامعات الإسلامية، والتي تضم في عضويتها ما يزيد على (200)جامعة منتشرة في مختلف الدول العربية والإسلامية.

