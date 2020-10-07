شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإدمان مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا لمعايير الدولية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخدمات المقدمة لمر ضى الادمان مجانا فى نقاط محدد.

عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن " 16023 " خلال 9 أشهر الأولى من عام 2020 ، بلغ 90804 مريض مجانا.

تقديم الخدامات العلاجية مجانا من خلال 23 مركزا بـ 14محافظة.

تتنوع الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ،وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج.

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نسبة الذكور من هذه الخدمات 92.28 % بينما بلغت نسبه الإناث 7.71%.

محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن بنسبه 32.18 % ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.17 % ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكانى وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.

وقد احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 69% %، يليه الترامادول 54.67%، يليه الهيروين بنسبة 42.9 % والأستروكس والفودو بنسبة 12.55% بجانب التعاطى المتعدد " تعاطى أكثر من مخدر".

مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه وأيضاً الأم والأب مما يدل على ارتفاع الوعى الأسرى فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان.

العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية.

العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل.