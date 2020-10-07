الأنبا مكاريوس يفتتح العام الدراسى بالكلية الإكليركية ومعهد الألحان الكنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، حفل افتتاح العام الدراسى الجديد 2020 - 2021 بالكلية الإكليريكية اللاهوتية ومعهد مار مرقس للألحان والدراسات الكنسية، يوم السبت المقبل بالمطرانية، كما يكريم الخريجين.

وقد شارك الأنبا مكاريوس فى وضع الزهور على قبر الجندى المجهول، أمس فى ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيد مع الوزير محافظ المنيا وبعض القيادات الدينية والسياسية والأمنية والمحلية بالمحافظة.

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وأعلنت مطرانية المنيا وأبو قرقاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الاثنين الماضى استئناف اجتماع أسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر، بعد توقف 6 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا، بمقر المطرانية الأحد المقبل.

وذكرت المطرانية، أن الاجتماع سيعقد برعاية الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص وحضور القس مقار جورج كاهن كنيسة ابى سفين بشلبى، مشيرة إلى أنه تم عمل قداس لعدد من محدود من الفتيات والسيدات العاملات في ميادين العمل المختلفة؛ وقد تم القداس بإجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

واجتماع القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر فى إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، يعود الأحد المقبل بعد توقف قرابة 6 أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا، وهو اجتماع شهرى، تحضره الفتيات والسيدات العاملات فى ميادين العمل المختلفة، ويترأس الاجتماع كل شهر أحد كهنة مطرانية المنيا وأبو قرقاص، ويهتم بعقد لقاءات روحية وعظات دينية، كما يهتم بتوعية النساء بضروريات التعامل فى أسواق العمل.