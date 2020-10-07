شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر ردا على فيديو الزحام والتدافع: فرع الجيزة يقدم خدمات لـ 16 ألف عميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى رداً على الفيديو المتداول لحالة التدافع والازدحام داخل فرع البنك بالجيزة أن الفرع يقوم بخدمة 16الفا و500 عميل تقريبا، موضحا أن إجمالى حركات الصرف في الفرع خلال 6 ايام عمل منذ بدء صرف معاشات اكتوبربلغت 13الف معاملة بقيمة إجمالية 20مليون و807 الف جنيه تقريبا.

وأوضح البنك أنه تم خلال اليوم الأول وهو اليوم الذى تمت به الواقعة القيام بـ4301 حركة تقريبا بمبلغ إجمالي7 مليون و727 الف جنيه تقريباً كما تم خلال اليوم الثاني القيام ب 1285حركة بقيمة مليون و507 الف جنيه تقريباً وتم في اليوم الثالث القيام ب 1014حركة بقيمةمليون و177الف جنية تقريباً وتم خلال اليوم الرابع القيام ب2490حركة بقيمة اجمالية 4مليون جنية تقريباً كما تم خلال اليوم الخامس القيام ب2465 حركة باجمالي قيمة 4مليون جنيه تقريبا وفي اليوم السادس تم القيام ب 1443حركة بقيمة اجمالية 2مليون و336الف جنيه تقريبا.

وأوضح عشماوي انه بناء علي تعليمات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك تم التأكيد على تنويع وسائل الصرف لموجهة التكدس وتشجيعا علي تعميق نظم المدفوعات الآلية من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلى سواء تخص البنك أو تخص البنوك الأخرى هذا بالإضافة إلى السحب من خلال منافذ شركة فوري عن طريق كارت الـ ATM الخاص بالعميل كما تم إصدار تعليمات إلى جميع فروع البنك بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز الصرافين على الشبابيك، هذا بجانب الالتزام بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على شرائح علي عدد من الأيام منعا لزحام المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، كما تم فتح ابواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا موضحاً ان البنك يسعى بكل قوة لعدم وجود تزاحم أمام وداخل البنك أيام صرف المعاشات مع الحرص علي إتخاذ كافة القواعد والتدابير الإحترازية لحماية العملاء والحفاظ علي سلامتهم جميعا .

واكد عشماوي ان الواقعة التي تم تصويرها حدثت خارج الفرع نتيجة تدافع من سيدات فاضلات لاسبقية الدخول وادى هذا التدافع لدخول الفرع ، مع العلم انهم مخالفون للشرائح المعلن عنها للصرف، هذا بجانب رغبة العملاء في الإستعلام عن قيمة المتجمد من العلاوات الخمسة وكذلك رغبتهم في معرفة قيمة القسط الجديد المستحق عليهم بعد إضافة تكلفة تأجيل الأقساط وقد تدارك موظفي الفرع للموقف بتنظيم العمل وتوجيه العملاء لاماكن الانتظار المعدة مسبقا خارج الفرع وتمت متابعة عمليات الصرف علي مدار اليوم والعمل علي حل اي شكوي من اصحاب المعاشات والقائمين علي الصرف ولم يتم انصراف اي من العاملين حتى حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية.