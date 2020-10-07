شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بالأقصر يترأس احتفال خريجى الثانوية والجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت لجنة الشباب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر بأبنائها الخريجين من مرحلتى الثانوية والجامعية لعامى 2018 -2020، وقد حضر الاحتفال الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة "الأقصر" للأقباط الكاثوليك، والأب أثناسيوس حنين، والأب ماركو ناجى، والأب أمجد عزت رعاة الكنيسة، بالإضافة إلى الشباب والشابات المُحتفَى بهم وأسرهم.
وتضمن الحفل عدة فقرات، ومنها كلمة الأب أثناسيوس، وكلمة للأنبا عمانوئيل، وقد اختتم الاحتفال بتكريم الخريجين، مع التقاط الصور التذكارية مع الأسقف والآباء الرعاة، وعقب ذلك، تم تلاوة الصلاة الختامية، كما منح الأنبا عمانوئيل البركة الرسولية للحضور.
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