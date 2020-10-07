شكرا لقرائتكم خبر عن الرى ترفع حالة الطوارىء والاستعداد بأجهزة الوزارة لمجابهة السيول والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات (الوجه البحرى – الوجه القبلى) بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القائمة وكذلك الموقف المائى وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار.

وفيما يخص الموقف التنفيذى لمشروع تأهيـل وتبطين التـرع تم التوجيه بسرعة نهو إجراءات الطرح والترسية لباقى الأطوال ليصبح إجمالي ما تم طرحه 6185 كم بنهاية شهر يونيو 2021، وكذلك التأكيد على سرعة نهو إجرءات البت والترسية للعمليات طبقاً للجدول الزمنى المُعد.

وأكد عبد العاطى على ضرورة التواجد الكامل للمقاولين والتشوينات والتجهيزات التي تمكنهم من التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية للاستفادة من تلك الفترة وإنهاء الأعمال المطلوبه دون تأخير

فيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث وجه الدكتور عبد العاطي بتكثيف العمل بالمحافظات التسعة (أسوان – قنا – المنيا - بني سويف – الفيوم – الاسماعيلية – السويس- الشرقية – الاسكندرية) والتأكيد على التعامل مع البنوك (الأهلي والائتمان الزراعي) بقروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5% ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الإنتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث وقيام إدارات التوجية المائي بنشر فكرة تنفيذ الري الحديث وزيادة وعي المزارعين بفوائده

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وأكد عبد العاطي على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحصر زمامات الأراضي المقرر لها الري بنُظم الري الحديث وتقوم بالمخالفة بالري بالغمر وكذلك حصر جميع الزمامات المنفذة بمعرفة الوزارة أو بمعرفة المنتفعين نتيجة الوعي المقدم من الوزارة.

وفي ضوء الاستعدادات لموسم السيول ومجابهة مخاطره وجه الدواير بسرعة نهو كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وكذلك التأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والسجاعية ومصارف كفر الشيخ والمرور الدوري والمستمر على كافة المجاري المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه ، المرور والمتابعة المستمرة لمنشئات الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وكذلك تم التوجية بالتأكد من جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار واية طوارئ تحدث بالمنطقة ، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة في ظل ارتفاع مناسيب المياه.